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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Лилль
Нант - Лилль: обзор матча 11 февраля 2018
Нант
11.02.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 2
Завершен
Лилль
16'
Э. Сала
71'
Э. Сала
81'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Лилль
81'
ГОЛ! 2:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Т. Мендес
ГОЛ! 2:0!
Э. Сала
Пас отдал
Л. Лима
71'
43'
Желтая карточка
Я. Бензия
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
Пас отдал
А. Томассон
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-1-2-1-1
16
Тэтэрушану
6
Лима
26
Джиджи
15
Дюбуа
7
Туре
20
Илоки
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
3-2-1-2
16
Меньян
6
Алонсо
32
Ие
97
Балло-Туре
23
Мендес
10
Амаду
29
Майя
21
Эль-Гази
8
Бензия
Остались в запасе
Нант
Лилль
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Нант - Лилль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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