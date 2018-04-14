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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Дижон
Нант - Дижон: обзор матча 14 апреля 2018
Нант
14.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Дижон
33'
П. Накулма
61'
К. Чан Хун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Дижон
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Чан Хун
Пас отдал
Н. Слити
ГОЛ! 1:0!
П. Накулма
Пас отдал
Э. Сала
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
21
Эден Массуема
ЦП
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
34
Карлос
6
Лима
26
Джиджи
15
Дюбуа
21
Крхин
21
Ронжье
20
Илоки
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
4-3-2-1
30
Рейне
26
Чафик
4
Хаддади
27
Варро
3
Джилободжи
20
Амалфитано
23
Слити
14
Мари
22
Чан Хун
7
Саммаритано
9
Жанно
Остались в запасе
Нант
Дижон
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Нант - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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Нант
Дижон
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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12 сентября
1
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22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
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5 августа
4
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22 июля
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