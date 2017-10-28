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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Нант
Дижон - Нант: обзор матча 28 октября 2017
Дижон
28.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Нант
21'
Ж. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Нант
Желтая карточка
У. Хаддади
90'
+3
86'
Желтая карточка
Э. Сала
71'
Желтая карточка
А. Туре
Желтая карточка
С. Ямбере
65'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
60'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
Ф. Саммаритано
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Шека
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Дижон
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-3-2-1
30
Рейне
4
Хаддади
3
Джилободжи
4
Ямбере
19
Розье
8
Шека
20
Амалфитано
14
Мари
7
Саммаритано
22
Чан Хун
11
Таварес
3-3-2-1-1
16
Тэтэрушану
15
Авазим
26
Джиджи
34
Карлос
15
Дюбуа
7
Туре
6
Лима
21
Крхин
21
Ронжье
28
Томассон
22
Накулма
Остались в запасе
Дижон
Нант
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Дижон - Нант
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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