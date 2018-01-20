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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бордо
Нант - Бордо: обзор матча 20 января 2018
Нант
20.01.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
26'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Бордо
Желтая карточка
Н. Паллуа
88'
80'
Желтая карточка
Л. Лерагер
36'
Желтая карточка
Г. Лаборд
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
Ю. Сабали
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
4-3-1-1
16
Тэтэрушану
34
Карлос
5
Паллуа
26
Джиджи
15
Дюбуа
20
Качаниклич
21
Крхин
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
3-3-1-2
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
29
Пундж
28
Юссуф
8
Мейте
21
Лерагер
10
Малком
9
Лаборд
12
де Превилль
Остались в запасе
Нант
Бордо
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Нант - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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