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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 18 февраля 2018
Ницца
18.02.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Нант
5'
Данте
27'
Э. Сала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Нант
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
77'
Желтая карточка
А. Плеа
63'
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Сала
ГОЛ! 1:0!
Данте
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
3-3-3
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
13
Бюрнер
33
Лис-Мелу
61
Тамез
14
Сери
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
14
Плеа
4-1-2-1-1
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
6
Лима
5
Паллуа
26
Джиджи
7
Туре
20
Илоки
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
Остались в запасе
Ницца
Нант
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Ницца - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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