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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нант
Ренн - Нант: обзор матча 25 ноября 2017
Ренн
25.11.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Нант
51'
В. Хазри
88'
В. Хазри
73'
Э. Сала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нант
Желтая карточка
В. Хазри
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
В. Хазри
Пас отдал
Б. Андре
88'
82'
Желтая карточка
А. Томассон
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Сала
Желтая карточка
Д. Леа Силики
67'
59'
Желтая карточка
Д. Карлос
57'
Вторая желтая
Н. Паллуа
53'
Желтая карточка
Н. Паллуа
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
Й. Гуркюфф
51'
40'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
31'
Желтая карточка
П. Накулма
Желтая карточка
Х. Траоре
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
3-4-2
40
Коубек
14
Траоре
17
Мешер
2
Зеффан
8
Гуркюфф
21
Андре
17
Леа Силики
27
Бурижо
23
Эну
10
Хазри
4-1-2-1-2
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
5
Паллуа
34
Карлос
6
Лима
7
Туре
20
Илоки
21
Ронжье
28
Томассон
22
Накулма
22
Сала
Остались в запасе
Ренн
Нант
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Ренн - Нант
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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