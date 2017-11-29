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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 29 ноября 2017
Нант
29.11.2017, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Монако
90+3'
Л. Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Монако
ГОЛ! 1:0!
Л. Лима
90'
+3
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Тэтэрушану
26
Джиджи
15
Авазим
34
Карлос
15
Дюбуа
7
Туре
21
Ронжье
8
Эль-Ганасси
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
4-2-2-1-1
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
6
Жорже
21
Жемерсон
96
Н'Дорам
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Геззаль
9
Лопеш
9
Фалькао
Остались в запасе
Нант
Монако
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Нант - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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