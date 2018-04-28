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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 28 апреля 2018
Лион
28.04.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Нант
39'
М. Депай
68'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нант
77'
Желтая карточка
Я. Эль-Ганасси
ГОЛ! 2:0!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Депай
68'
Желтая карточка
Ж. Морель
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
Н. Фекир
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-1-1-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
4-1-3-1-1
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
6
Лима
26
Джиджи
5
Паллуа
7
Туре
20
Илоки
8
Мутуссами
21
Ронжье
28
Томассон
22
Накулма
Остались в запасе
Лион
Нант
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Лион - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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