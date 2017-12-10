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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ницца
Нант - Ницца: обзор матча 10 декабря 2017
Нант
10.12.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
12'
Я. Бамму
42'
А. Плеа
75'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ницца
85'
Желтая карточка
А. Суке
75'
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
Д. Карлос
68'
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
40'
Желтая карточка
М. Балотелли
37'
Желтая карточка
А. Тамез
21'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 1:0!
Я. Бамму
Пас отдал
Э. Сала
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
4-1-1-1-2
16
Тэтэрушану
26
Джиджи
34
Карлос
5
Паллуа
15
Дюбуа
7
Туре
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
18
Бамму
4-3-3
44
Бенитес
2
Суке
23
Ле Марша
6
Марлон
5
Сарр
33
Лис-Мелу
14
Сери
61
Тамез
14
Плеа
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
Остались в запасе
Нант
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Нант - Ницца
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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