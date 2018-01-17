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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Нант
Тулуза - Нант: обзор матча 17 января 2018
Тулуза
17.01.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Нант
90+6'
М. Градель (П)
19'
Р. Крхин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Нант
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Градель
90'
+6
Желтая карточка
И. Силла
60'
54'
Желтая карточка
Д. Карлос
38'
Желтая карточка
А. Туре
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Крхин
Пас отдал
Л. Лима
14'
Желтая карточка
Р. Крхин
Желтая карточка
И. Диоп
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Сомалья
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
4-1-4-1
40
Лафон
4
Силла
6
Диоп
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
16
Имбула
10
Градель
7
Сомалья
10
Дурмаз
10
Жан
4-1-2-1-2
16
Тэтэрушану
15
Авазим
5
Паллуа
34
Карлос
6
Лима
7
Туре
21
Крхин
20
Илоки
28
Томассон
22
Накулма
22
Сала
Остались в запасе
Тулуза
Нант
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Тулуза - Нант
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
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