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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 07 апреля 2018
Монако
07.04.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Нант
42'
Р. Фалькао
45'
Р. Лопеш
32'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нант
Желтая карточка
Д. Субашич
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Э. Сала
87'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Жемерсон
73'
Желтая карточка
К. Глик
58'
48'
Желтая карточка
Р. Крхин
ГОЛ! 2:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Р. Фалькао
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Р. Лопеш
42'
Желтая карточка
Жорже
38'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Томассон
Пас отдал
Н. Паллуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
6
Жорже
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Тилеманс
9
Лопеш
17
Кейта
9
Фалькао
3-3-2-1-1
16
Тэтэрушану
6
Лима
5
Паллуа
34
Карлос
15
Дюбуа
7
Туре
26
Джиджи
21
Ронжье
21
Крхин
28
Томассон
22
Сала
Остались в запасе
Монако
Нант
18
Тома Лемар
АП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Монако - Нант
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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