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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 18 ноября 2017
ПСЖ
18.11.2017, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 1
Завершен
Нант
38'
Э. Кавани
42'
А. Ди Мария
65'
Х. Пасторе
79'
Э. Кавани
60'
П. Накулма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нант
ГОЛ! 4:1!
Э. Кавани
79'
Желтая карточка
М. Верратти
74'
65'
Желтая карточка
К. Джиджи
ГОЛ! 3:1!
Х. Пасторе
Пас отдал
М. Верратти
65'
63'
Желтая карточка
Ч. Авазим
60'
ГОЛ! 2:1!
П. Накулма
Пас отдал
Л. Дюбуа
48'
Желтая карточка
Н. Паллуа
Желтая карточка
Ю. Бершиче
48'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Д. Алвес
42'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Пасторе
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
17
Бершиче
5
Маркиньос
3
Силва
10
Алвес
6
Верратти
12
Рабьо
10
Неймар
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
3-3-1-1
16
Тэтэрушану
34
Карлос
15
Авазим
26
Джиджи
15
Дюбуа
7
Туре
5
Паллуа
21
Ронжье
22
Сала
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча ПСЖ - Нант
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
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