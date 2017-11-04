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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Тулуза
Нант - Тулуза: обзор матча 04 ноября 2017
Нант
04.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
16'
А. Томассон
67'
Э. Сала
60'
А. Бли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Тулуза
ГОЛ! 2:1!
Э. Сала
Пас отдал
Л. Лима
67'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Бли
Пас отдал
А. Делор
58'
Желтая карточка
И. Диоп
Желтая карточка
Ж. Илоки
57'
55'
Желтая карточка
Я. Саного
Желтая карточка
Р. Крхин
40'
31'
Желтая карточка
Ж. Имбула
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
Пас отдал
Э. Сала
16'
4'
Желтая карточка
С. Яго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Макс Градель
ЦП
7
Сомалья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
6
Лима
34
Карлос
15
Дюбуа
7
Туре
20
Илоки
21
Крхин
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
4-1-3-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
20
Яго
4
Силла
29
Бли
10
Градель
7
Сомалья
16
Имбула
9
Делор
9
Саного
Остались в запасе
Нант
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Нант - Тулуза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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