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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нант
Сент-Этьен - Нант: обзор матча 03 декабря 2017
Сент-Этьен
03.12.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Нант
38'
В. Пажо
61'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нант
Желтая карточка
Б. Дабо
89'
Желтая карточка
О. Селнаэс
80'
72'
Желтая карточка
Ч. Авазим
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сала
Желтая карточка
Л. Лакруа
59'
Желтая карточка
С. Джанко
51'
ГОЛ! 1:0!
В. Пажо
Пас отдал
Ж. Бамба
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
4-1-2-1-2
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
12
М'Бенге
24
Перрен
17
Джанко
10
Селнаэс
17
Пажо
6
Дабо
19
Бамба
99
Диони
22
Монне-Паке
4-1-2-1-2
16
Тэтэрушану
15
Дюбуа
34
Карлос
15
Авазим
26
Джиджи
7
Туре
21
Ронжье
8
Эль-Ганасси
28
Томассон
22
Сала
18
Бамму
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нант
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Сент-Этьен - Нант
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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