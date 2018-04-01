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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Сент-Этьен
Нант - Сент-Этьен: обзор матча 01 апреля 2018
Нант
01.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Этьен
17'
М. Дебюши
54'
Р. Кабелла
63'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Сент-Этьен
Желтая карточка
Я. Бамму
67'
63'
ГОЛ! 0:3!
Р. Кабелла
Пас отдал
Н. Суботич
Желтая карточка
В. Ронжье
61'
Желтая карточка
А. Томассон
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кабелла
Пас отдал
Ж. Бамба
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Дебюши
Пас отдал
Р. Кабелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-4-2
16
Тэтэрушану
34
Карлос
5
Паллуа
6
Лима
15
Дюбуа
21
Крхин
8
Эль-Ганасси
21
Ронжье
8
Мутуссами
22
Сала
18
Бамму
4-2-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
24
Перрен
3
Суботич
11
Силва
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
19
Бамба
22
Монне-Паке
17
Амума
Остались в запасе
Нант
Сент-Этьен
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
6
Уссама Таннан
АП
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
6
Уссама Таннан
АП
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Нант - Сент-Этьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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