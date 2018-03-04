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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 04 марта 2018
Марсель
04.03.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Нант
90+5'
Ф. Товен
11'
Л. Дюбуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нант
90'
+5
Вторая желтая
Н. Паллуа
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Амави
69'
Желтая карточка
А. Рами
54'
39'
Желтая карточка
Н. Паллуа
35'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дюбуа
Пас отдал
В. Ронжье
Желтая карточка
Л. Густаво
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
6
Роланду
70
Сарр
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-2-2-1
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
15
Авазим
34
Карлос
15
Дюбуа
6
Лима
21
Ронжье
21
Крхин
22
Сала
Остались в запасе
Марсель
Нант
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Марсель - Нант
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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Марсель
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