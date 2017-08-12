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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 12 августа 2017
Нант
12.08.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
87'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Марсель
90'
+4
Желтая карточка
Л. Густаво
90'
+3
Желтая карточка
Роланду
87'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
П. Эвра
60'
Желтая карточка
М. Сансон
Желтая карточка
Л. Лима
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЛП
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Александер Качаниклич
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Максим Лопес
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
4-1-3-2
16
Тэтэрушану
15
Авазим
26
Джиджи
34
Карлос
5
Паллуа
7
Туре
6
Лима
21
Ронжье
20
Качаниклич
18
Бамму
22
Сала
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
6
Роланду
27
Эвра
14
Густаво
20
Лопес
99
Ангисса
10
Товен
9
Н'Жи
98
Жермен
Остались в запасе
Нант
Марсель
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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