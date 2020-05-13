Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рожер - статистика

Завершил карьеру
10 августа 1985 (41)
#8 | Полузащитник
184 см | 86 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингольштадт
28
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 1
13.05.2017
Ингольштадт
1' - 62'
61'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
29.04.2017
Ингольштадт
1' - 90'
43'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2 : 4
22.04.2017
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.04.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 3
05.04.2017
Ингольштадт
1' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ингольштадт
2 : 1
02.04.2017
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
17.03.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
5 : 2
04.03.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ингольштадт
0 : 2
26.02.2017
Боруссия М
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0 : 2
18.02.2017
Ингольштадт
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0 : 2
11.02.2017
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 0
04.02.2017
Ингольштадт
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ингольштадт
3 : 1
28.01.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1 : 0
21.01.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ингольштадт
1 : 2
21.12.2016
Фрайбург
1' - 45'
42'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 2
18.12.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ингольштадт
1 : 0
10.12.2016
РБ Лейпциг
1' - 90'
12'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2 : 1
03.12.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ингольштадт
1 : 1
26.11.2016
Вольфсбург
1' - 90'
52'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 1
19.11.2016
Ингольштадт
1' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 2
05.11.2016
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
2 : 0
29.10.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ингольштадт
3 : 3
22.10.2016
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 1
15.10.2016
Ингольштадт
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ингольштадт
1 : 2
01.10.2016
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
24.09.2016
Ингольштадт
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ингольштадт
0 : 2
20.09.2016
Айнтрахт
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ингольштадт
0 : 2
10.09.2016
Герта
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1 : 1
27.08.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Главные новости
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
1
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
5
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
2
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+