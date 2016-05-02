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Горан Вуйович
Статистика
Горан Вуйович - статистика
Завершил карьеру
3 мая 1987 (39)
#18 | Нападающий
179 см
Черногория
Статистика
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
21
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1 : 4
02.05.2016
Арсенал
72' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Арсенал
3 : 1
25.04.2016
Cибирь
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волга
1 : 2
18.04.2016
Арсенал
69' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Арсенал
0 : 0
11.04.2016
Сокол
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Арсенал
2 : 0
20.03.2016
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
1 : 1
16.03.2016
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
4 : 1
12.03.2016
Шинник
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Оренбург
4 : 1
29.11.2015
Арсенал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Арсенал
1 : 2
25.11.2015
Томь
65' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тосно
2 : 3
20.11.2015
Арсенал
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1 : 3
15.11.2015
Арсенал
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Арсенал
2 : 1
08.11.2015
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
3 : 1
01.11.2015
Арсенал
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Арсенал
4 : 1
26.10.2015
Спартак-2
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.10.2015
Арсенал
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1 : 0
15.10.2015
Балтика
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
3 : 0
11.10.2015
Арсенал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1 : 0
04.10.2015
Волга
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
28.09.2015
Арсенал
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1 : 0
20.09.2015
СКА-Хабаровск
60' - 90'
90'
90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1 : 0
14.09.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1 : 2
07.09.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
0 : 2
31.08.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1 : 1
23.08.2015
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 4
17.08.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Арсенал
0 : 3
10.08.2015
Оренбург
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 3
03.08.2015
Арсенал
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
3 : 1
27.07.2015
Тосно
88' - 90'
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