Алексей Зозуля - статистика
#9 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Зозуля
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Зозуля
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|19.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|05.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|4:1
|Колос (Ковалевка)
|31.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|19.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Колос (Ковалевка)
|07.10.2022
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|67'
|30.09.2022
|46' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Рух (Львов)