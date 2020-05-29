Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Зозуля - статистика

Завершил карьеру
15 апреля 1992 (34)
#9 | Защитник
177 см | 68 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колос
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Ворскла
2 : 0
29.05.2023
Колос
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Колос
0 : 3
24.05.2023
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
2 : 1
19.05.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 2
15.05.2023
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
0 : 1
08.05.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Черноморец
3 : 0
03.05.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 3
28.04.2023
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 1
21.04.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Ингулец
0 : 1
14.04.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
3 : 0
09.04.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Металлист
0 : 0
01.04.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
0 : 1
19.03.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
2 : 2
01.12.2022
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Львов
0 : 1
27.11.2022
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
1 : 2
19.11.2022
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
0 : 0
13.11.2022
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 3
09.11.2022
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
4 : 1
05.11.2022
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
2 : 0
31.10.2022
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Шахтер
3 : 0
19.10.2022
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 0
07.10.2022
Ингулец
1' - 90'
67'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Харьков
2 : 0
30.09.2022
Колос
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Минай
1 : 1
05.09.2022
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Колос
2 : 0
28.08.2022
Рух
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
1
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+