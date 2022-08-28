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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Рух
Колос - Рух: обзор матча 28 августа 2022
Колос
28.08.2022, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Рух
5'
В. Милько
83'
Д. Безбородько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Рух
Замена
Е. Задоя
️️️️
П. Ореховский
89'
Замена
В. Лысенко
️️️️
О. Ильин
89'
ГОЛ! 2:0!
Д. Безбородько
83'
Замена
Е. Исаенко
️️️️
С. Мякушко
72'
Желтая карточка
Н. Золотов
66'
65'
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
61'
Желтая карточка
В. Соломон-Отабор
Желтая карточка
Д. Безбородько
57'
Желтая карточка
Е. Новак
51'
Замена
Е. Смирный
️️️️
В. Милько
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Дидык
Желтая карточка
В. Милько
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Милько
Пас отдал
О. Ильин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
97
Олег Ильин
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
21
Евгений Новак
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Рух
10
Остап Притула
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
3-2-4-1
23
Волынец
33
Гончаренко
35
Золотов
11
Попов
5
Черноморец
50
Болбат
97
Ильин
14
Милько
10
Ореховский
33
Мякушко
21
Новак
1-1-2-1-4
79
Панькив
29
Дидык
5
Сыч
20
Сапуга
5
Федорчук
70
Климчук
10
Бойчук
30
Таллес
73
Лях
13
Соломон-Отабор
14
Милько
8
Смирный
8
Смирный
14
Милько
10
Ореховский
91
Задоя
91
Задоя
10
Ореховский
33
Мякушко
11
Исаенко
11
Исаенко
33
Мякушко
97
Ильин
7
Лысенко
7
Лысенко
97
Ильин
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
Остались в запасе
Колос
Рух
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
10
Остап Притула
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
10
Остап Притула
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Колос - Рух
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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