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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Колос
Ингулец - Колос: обзор матча 14 апреля 2023
Ингулец
14.04.2023, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Колос
41'
В. Милько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Колос
Желтая карточка
М. Марусич
90'
+1
86'
Желтая карточка
В. Велетень
84'
Замена
В. Велетень
️️️️
О. Ильин
73'
Замена
С. Болбат
️️️️
П. Ореховский
Замена
Е. Запорожец
️️️️
А. Кухарук
71'
Замена
Д. Резепов
️️️️
Ю. Козыренко
66'
62'
Желтая карточка
Н. Кравченко
52'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
В. Лысенко
Замена
Д. Нагиев
️️️️
В. Сидоренко
46'
Замена
М. Марусич
️️️️
Д. Кравчук
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Милько
Пас отдал
В. Лысенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
7
Олег Осипенко
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
97
Денис Резепов
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
4-3-3
12
Паламарчук
29
Смоляков
60
Поспелов
55
Ковалев
26
Сидоренко
21
Ченбай
21
Клименко
88
Кухарук
21
Кравчук
7
Козыренко
24
Головкин
4-3-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
33
Гончаренко
5
Черноморец
14
Милько
8
Смирный
10
Ореховский
97
Ильин
33
Мякушко
7
Лысенко
26
Сидоренко
33
Нагиев
33
Нагиев
26
Сидоренко
88
Кухарук
5
Запорожец
5
Запорожец
88
Кухарук
7
Козыренко
97
Резепов
97
Резепов
7
Козыренко
21
Кравчук
14
Марусич
14
Марусич
21
Кравчук
10
Ореховский
50
Болбат
50
Болбат
10
Ореховский
97
Ильин
10
Велетень
10
Велетень
97
Ильин
7
Лысенко
21
Безбородько
21
Безбородько
7
Лысенко
Остались в запасе
Ингулец
Колос
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
7
Олег Осипенко
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
7
Олег Осипенко
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ингулец - Колос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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