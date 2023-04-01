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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Колос
Металлист - Колос: обзор матча 01 апреля 2023
Металлист
01.04.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Колос
85'
Замена
В. Велетень
️️️️
О. Ильин
Замена
Самуэль
️️️️
И. Чайковский
83'
Замена
Е. Рязанцев
️️️️
Б. Бойчук
83'
Замена
М. Багачанский
️️️️
С. Панасенко
70'
62'
Замена
️️️️
А. Богданов
62'
Замена
С. Мякушко
️️️️
Д. Безбородько
Пенальти не реализован!
М. Прядун
47'
Замена
В. Наумец
️️️️
Д. Коркишко
33'
25'
Желтая карточка
А. Черноморец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Александр Мизюк
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Егор Демченко
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Металлист
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
69
Дмитрий Шамич
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
3
Роберто Корраль
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
3-1-2-3-1
96
Ермолов
2
Мизюк
31
Порох
47
Романюк
4
Чайковский
17
Демченко
21
Панасенко
7
Коркишко
11
Картушов
10
Бойчук
9
Прядун
4-4-1-1
23
Волынец
4
Кравченко
33
Гончаренко
44
Чоботенко
5
Черноморец
10
Ореховский
8
Смирный
14
Милько
90
Богданов
97
Ильин
21
Безбородько
4
Чайковский
28
Самуэль
28
Самуэль
4
Чайковский
21
Панасенко
21
Багачанский
21
Багачанский
21
Панасенко
7
Коркишко
9
Наумец
9
Наумец
7
Коркишко
10
Бойчук
88
Рязанцев
88
Рязанцев
10
Бойчук
21
Безбородько
33
Мякушко
33
Мякушко
21
Безбородько
97
Ильин
10
Велетень
10
Велетень
97
Ильин
Остались в запасе
Металлист
Колос
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
69
Дмитрий Шамич
ЦП
3
Роберто Корраль
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
5
Александр Николишин
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
69
Дмитрий Шамич
ЦП
3
Роберто Корраль
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Металлист - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
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