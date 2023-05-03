Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Колос
Черноморец - Колос: обзор матча 03 мая 2023
Черноморец
03.05.2023, среда, 15:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Колос
7'
З. Бадибанга
58'
С. Чоботенко (АГ)
71'
А. Демченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Колос
Замена
С. Политыло
️️️️
А. Демченко
89'
Замена
М. Войтиховский
️️️️
Д. Алефиренко
89'
87'
Замена
В. Велетень
️️️️
О. Ильин
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Авагимян
84'
Замена
Е. Задоя
️️️️
О. Кузык
84'
Замена
А. Штогрин
️️️️
З. Бадибанга
83'
78'
Красная карточка
Е. Исаенко
ГОЛ! 3:0!
А. Демченко
71'
62'
Замена
Е. Исаенко
️️️️
А. Богданов
62'
Замена
К. Попов
️️️️
В. Лысенко
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Чоботенко
58'
Желтая карточка
О. Кузык
36'
27'
Желтая карточка
С. Чоботенко
ГОЛ! 1:0!
З. Бадибанга
Пас отдал
О. Кузык
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
7
Александр Демченко
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
3-2-1-3-2
3
Ермаков
13
Салюк
22
Путря
27
Васильев
7
Демченко
17
Кузык
10
Авагимян
39
Бадибанга
45
Брагару
44
7
Алефиренко
3-2-3-1-1
23
Волынец
4
Кравченко
44
Чоботенко
21
Новак
50
Болбат
5
Черноморец
14
Милько
90
Богданов
10
Ореховский
97
Ильин
7
Лысенко
7
Алефиренко
25
Войтиховский
25
Войтиховский
7
Алефиренко
17
Кузык
91
Задоя
91
Задоя
17
Кузык
7
Демченко
89
Политыло
89
Политыло
7
Демченко
10
Авагимян
20
Гладкий
20
Гладкий
10
Авагимян
39
Бадибанга
77
Штогрин
77
Штогрин
39
Бадибанга
97
Ильин
10
Велетень
10
Велетень
97
Ильин
7
Лысенко
11
Попов
11
Попов
7
Лысенко
90
Богданов
11
Исаенко
11
Исаенко
90
Богданов
Остались в запасе
Черноморец
Колос
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Черноморец - Колос
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Колос
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:45
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:45
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+