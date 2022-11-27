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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Колос
Львов - Колос: обзор матча 27 ноября 2022
Львов
27.11.2022, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Колос
69'
П. Ореховский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Колос
Замена
В. Михайлов
️️️️
А. Ременяк
85'
Замена
А. Ременяк
️️️️
В. Бойко
80'
79'
Замена
Е. Задоя
️️️️
С. Болбат
79'
Замена
С. Мякушко
️️️️
П. Ореховский
70'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Безбородько
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Ореховский
Красная карточка
Н. Муравский
68'
62'
Желтая карточка
В. Емец
55'
Замена
О. Ильин
️️️️
Е. Смирный
Желтая карточка
Р. Никитюк
52'
48'
Желтая карточка
Е. Смирный
Замена
Б. Крушинский
️️️️
Н. Ныч
46'
7'
Желтая карточка
С. Чоботенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Артем Мильченко
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
15
Назарий Ныч
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Львов
55
Иван Пономаренко
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
97
Андрей Якимов
ОП
27
Виталий Михайлов
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-1-1-1-2
31
Ильющенков
34
Муравский
30
Симинин
26
Никитюк
28
Полегенько
27
Васильев
33
Мильченко
18
Бойко
19
Бугай
15
Ныч
3-2-4-1
23
Волынец
9
Зозуля
21
Новак
44
Чоботенко
50
Болбат
29
Емец
14
Милько
90
Богданов
8
Смирный
10
Ореховский
21
Безбородько
15
Ныч
55
Крушинский
55
Крушинский
15
Ныч
Ременяк
27
Михайлов
27
Михайлов
Ременяк
18
Бойко
9
Ременяк
9
Ременяк
18
Бойко
50
Болбат
91
Задоя
91
Задоя
50
Болбат
10
Ореховский
33
Мякушко
33
Мякушко
10
Ореховский
8
Смирный
97
Ильин
97
Ильин
8
Смирный
21
Безбородько
7
Лысенко
7
Лысенко
21
Безбородько
Остались в запасе
Львов
Колос
55
Иван Пономаренко
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
76
Михаил Шишка
ОП
97
Андрей Якимов
ОП
19
Роман Михайлов
ЛВ
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
55
Иван Пономаренко
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
76
Михаил Шишка
ОП
97
Андрей Якимов
ОП
19
Роман Михайлов
ЛВ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Львов - Колос
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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