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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Колос
Александрия - Колос: обзор матча 05 ноября 2022
Александрия
05.11.2022, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Колос
8'
С. Рыбалка
61'
М. Третьяков (П)
69'
С. Рыбалка (П)
73'
М. Третьяков
53'
П. Ореховский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Колос
Желтая карточка
В. Бабогло
86'
85'
Желтая карточка
О. Ильин
ГОЛ! 4:1!
М. Третьяков
Пас отдал
О. Кожушко
73'
72'
Желтая карточка
С. Мякушко
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Рыбалка
69'
61'
Желтая карточка
Д. Безбородько
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Третьяков
61'
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Ореховский
46'
Замена
К. Попов
️️️️
Е. Смирный
46'
Замена
С. Мякушко
️️️️
Д. Кузик
46'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
В. Лысенко
43'
Замена
Р. Гончаренко
️️️️
Е. Новак
33'
Желтая карточка
В. Лысенко
26'
Желтая карточка
Е. Смирный
ГОЛ! 1:0!
С. Рыбалка
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
31
Олег Билык
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
7
Александр Демченко
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
14
Артем Шулянский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
91
Евгений Задоя
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Билык
4
Бабогло
16
Дячук
11
Мирошниченко
7
Демченко
45
Калитвинцев
75
Третьяков
9
Цуриков
37
Рыбалка
6
Ковалец
14
Шулянский
3-2-3-1-1
23
Волынец
29
Емец
44
Чоботенко
21
Новак
9
Зозуля
17
Кузик
14
Милько
10
Ореховский
8
Смирный
97
Ильин
7
Лысенко
21
Новак
33
Гончаренко
33
Гончаренко
21
Новак
17
Кузик
33
Мякушко
33
Мякушко
17
Кузик
8
Смирный
11
Попов
11
Попов
8
Смирный
7
Лысенко
21
Безбородько
21
Безбородько
7
Лысенко
Остались в запасе
Александрия
Колос
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Александрия - Колос
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
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