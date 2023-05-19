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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Колос
Днепр-1 - Колос: обзор матча 19 мая 2023
Днепр-1
19.05.2023, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Колос
57'
А. Довбик
90+4'
Э. Сарапий
45+1'
С. Мякушко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Колос
ГОЛ! 2:1!
Э. Сарапий
Пас отдал
А. Пихаленок
90'
+4
Желтая карточка
Р. Матаррита
84'
78'
Желтая карточка
О. Ильин
77'
Желтая карточка
В. Милько
Замена
Е. Пасич
️️️️
Хайнер
74'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
69'
69'
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
63'
Замена
С. Болбат
️️️️
С. Мякушко
62'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Велетень
ГОЛ! 1:1!
А. Довбик
Пас отдал
В. Танчик
57'
Замена
В. Танчик
️️️️
В. Адамюк
56'
46'
Желтая карточка
В. Емец
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Д. Бланко
46'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Назаренко
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
С. Мякушко
Пас отдал
Д. Безбородько
13'
Желтая карточка
С. Мякушко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Рыбак
3
Адамюк
5
Сваток
2
Хайнер
5
Сарапий
15
Рубчинский
8
Пихаленок
27
Бланко
7
Пеглоу
7
Назаренко
9
Довбик
3-2-2-2-1
23
Фесюн
29
Емец
44
Чоботенко
35
Золотов
4
Кравченко
5
Черноморец
14
Милько
10
Ореховский
10
Велетень
33
Мякушко
21
Безбородько
7
Назаренко
22
Матаррита
22
Матаррита
7
Назаренко
27
Бланко
8
Бабенко
8
Бабенко
27
Бланко
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
2
Хайнер
42
Пасич
42
Пасич
2
Хайнер
3
Адамюк
34
Танчик
34
Танчик
3
Адамюк
33
Мякушко
50
Болбат
50
Болбат
33
Мякушко
10
Велетень
97
Ильин
97
Ильин
10
Велетень
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
Остались в запасе
Днепр-1
Колос
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Евгений Волынец
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Днепр-1 - Колос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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