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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Александрия
Колос - Александрия: обзор матча 15 мая 2023
Колос
15.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Александрия
4'
К. Ковалец
11'
С. Логинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Александрия
90'
Замена
А. Шулянский
️️️️
Д. Скорко
82'
Желтая карточка
Ю. Копина
77'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
А. Кулаков
76'
Замена
I. Matiushenko
️️️️
Э. Мустафаев
75'
Желтая карточка
К. Ковалец
Желтая карточка
К. Попов
69'
68'
Замена
О. Кожушко
️️️️
Н. Михайленко
Замена
В. Велетень
️️️️
О. Ильин
67'
Замена
К. Попов
️️️️
П. Ореховский
67'
Желтая карточка
А. Богданов
58'
57'
Желтая карточка
Н. Михайленко
Замена
Е. Исаенко
️️️️
В. Лысенко
46'
Замена
С. Мякушко
️️️️
С. Болбат
46'
39'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Желтая карточка
С. Чоботенко
26'
11'
ГОЛ! 0:2!
С. Логинов
Пас отдал
Э. Мустафаев
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Ковалец
Пас отдал
Э. Мустафаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Волынец
4
Кравченко
21
Новак
44
Чоботенко
5
Черноморец
50
Болбат
14
Милько
10
Ореховский
90
Богданов
97
Ильин
7
Лысенко
4-2-1-2-1
30
Шевченко
11
Мирошниченко
4
Бабогло
18
Логинов
22
Скорко
23
Копина
91
Михайленко
66
Сигеев
6
Ковалец
95
Мустафаев
10
Кулаков
50
Болбат
33
Мякушко
33
Мякушко
50
Болбат
97
Ильин
10
Велетень
10
Велетень
97
Ильин
7
Лысенко
11
Исаенко
11
Исаенко
7
Лысенко
10
Ореховский
11
Попов
11
Попов
10
Ореховский
95
Мустафаев
29
29
95
Мустафаев
22
Скорко
14
Шулянский
14
Шулянский
22
Скорко
10
Кулаков
93
Кобзарь
93
Кобзарь
10
Кулаков
91
Михайленко
7
Кожушко
7
Кожушко
91
Михайленко
Остались в запасе
Колос
Александрия
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Колос - Александрия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Колос
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