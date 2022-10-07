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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Ингулец
Колос - Ингулец: обзор матча 07 октября 2022
Колос
07.10.2022, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ингулец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Ингулец
Желтая карточка
В. Милько
90'
+1
Замена
Е. Исаенко
️️️️
П. Ореховский
88'
Желтая карточка
В. Лысенко
81'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Безбородько
79'
77'
Замена
М. Марусич
️️️️
В. Одарюк
74'
Желтая карточка
А. Кухарук
70'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
А. Смоляков
67'
Желтая карточка
Т. Сакив
Желтая карточка
А. Зозуля
67'
Желтая карточка
П. Ореховский
66'
Замена
О. Ильин
️️️️
Е. Смирный
65'
57'
Желтая карточка
С. Ченбай
46'
Замена
А. Ситало
️️️️
Д. Нагиев
Желтая карточка
А. Черноморец
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
29
Артем Смоляков
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
23
Александр Кучеренко
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
35
Николай Золотов
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
29
Владислав Емец
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Владислав Клименко
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
4-4-2
23
Волынец
9
Зозуля
44
Чоботенко
5
Черноморец
50
Болбат
14
Милько
33
Мякушко
8
Смирный
10
Ореховский
21
Новак
21
Безбородько
1-2-5
25
Кучер
26
Сидоренко
29
Смоляков
21
Ченбай
88
Кухарук
28
Павлов
23
Кучеренко
44
Сакив
33
Нагиев
8
Смирный
97
Ильин
97
Ильин
8
Смирный
10
Ореховский
11
Исаенко
11
Исаенко
10
Ореховский
21
Безбородько
7
Лысенко
7
Лысенко
21
Безбородько
29
Смоляков
21
Кравчук
21
Кравчук
29
Смоляков
8
Одарюк
14
Марусич
14
Марусич
8
Одарюк
33
Нагиев
17
Ситало
17
Ситало
33
Нагиев
Остались в запасе
Колос
Ингулец
35
Николай Золотов
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
29
Владислав Емец
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Владислав Клименко
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
35
Николай Золотов
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
29
Владислав Емец
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Владислав Клименко
ЦП
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
28
Андрей Коробенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Колос - Ингулец
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
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