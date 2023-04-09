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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Харьков
Колос - Харьков: обзор матча 09 апреля 2023
Колос
09.04.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Харьков
3'
П. Ореховский
35'
П. Ореховский
64'
Д. Безбородько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Харьков
Замена
В. Велетень
️️️️
О. Ильин
81'
Желтая карточка
О. Ильин
78'
Замена
С. Болбат
️️️️
С. Мякушко
68'
Замена
Е. Смирный
️️️️
П. Ореховский
68'
65'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Чирук
ГОЛ! 3:0!
Д. Безбородько
Пас отдал
С. Мякушко
64'
Желтая карточка
А. Богданов
52'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
В. Лысенко
52'
ГОЛ! 2:0!
П. Ореховский
Пас отдал
В. Лысенко
35'
ГОЛ! 1:0!
П. Ореховский
Пас отдал
С. Мякушко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Евгений Смирный
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
33
Игор Энрике
ЦП
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
4-3-2-1
23
Волынец
5
Черноморец
33
Гончаренко
44
Чоботенко
4
Кравченко
14
Милько
90
Богданов
10
Ореховский
33
Мякушко
97
Ильин
7
Лысенко
4-1-2-2-1
1
Мозиль
29
Жичиков
17
Курило
3
Безуглый
2
Капинус
9
Мартынюк
27
Кравченко
28
Габелок
11
Ременюк
77
Бычек
79
Чирук
33
Мякушко
50
Болбат
50
Болбат
33
Мякушко
10
Ореховский
8
Смирный
8
Смирный
10
Ореховский
97
Ильин
10
Велетень
10
Велетень
97
Ильин
7
Лысенко
21
Безбородько
21
Безбородько
7
Лысенко
79
Чирук
22
Дмитренко
22
Дмитренко
79
Чирук
Остались в запасе
Колос
Харьков
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
33
Игор Энрике
ЦП
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
33
Игор Энрике
ЦП
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Колос - Харьков
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Колос
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