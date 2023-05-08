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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Колос
Верес - Колос: обзор матча 08 мая 2023
Верес
08.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Колос
8'
Д. Балан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Колос
Желтая карточка
Д. Кльоц
90'
81'
Желтая карточка
Д. Безбородько
75'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
В. Лысенко
Замена
В. Дахновский
️️️️
А. Близниченко
70'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
А. Лебеденко
70'
68'
Замена
А. Богданов
️️️️
В. Велетень
Желтая карточка
С. Вовченко
43'
Желтая карточка
Д. Балан
28'
26'
Желтая карточка
П. Ореховский
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Балан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
15
Александр Лебеденко
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
39
Денис Балан
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
2
Роман Гагун
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
8
Олег Криворучко
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
2-1-3-2-2
47
Когут
3
Вовченко
5
Курко
29
Кучеров
11
Пасич
8
Кльоц
15
Лебеденко
77
Шарай
7
Близниченко
9
Шестаков
39
Балан
3-2-2-2-1
23
Волынец
4
Кравченко
21
Новак
35
Золотов
50
Болбат
5
Черноморец
14
Милько
10
Ореховский
97
Ильин
10
Велетень
7
Лысенко
7
Близниченко
11
Дахновский
11
Дахновский
7
Близниченко
15
Лебеденко
89
Гайдучик
89
Гайдучик
15
Лебеденко
10
Велетень
90
Богданов
90
Богданов
10
Велетень
7
Лысенко
21
Безбородько
21
Безбородько
7
Лысенко
Остались в запасе
Верес
Колос
78
Арсений Коркодым
ВР
2
Роман Гагун
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
2
Роман Гагун
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Верес - Колос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
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