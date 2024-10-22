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Маурисио
Новости
Маурисио - новости
Завершил карьеру
20 сентября 1988 (38), Сан-Паулу
#33 | Защитник
185 см
Бразилия
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Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»
2024.10.22 10:14
1
Бывший игрок «Ахмата» рассказал о дорогом подарке от Кадырова
2024.10.22 09:05
3
Маурисио: «Из-за предательства Карреры пришлось уйти из «Спартака»
2020.02.14 18:44
27
Фото
«Легия» арендовала у «Лацио» Маурисио – действующего чемпиона России
2018.02.28 14:46
2
Маурисио предпочел перейти в «Беневенто», а не в «Спартак»
2018.01.15 11:31
8
Агент Маурисио опроверг переговоры о возвращении игрока в «Спартак»
2018.01.09 16:11
2
Маурисио может вернуться в «Спартак» за игровой практикой
2018.01.08 10:04
12
Маурисио может вернуться в «Спартак»
2017.11.09 13:51
14
«Лацио» внесет экс-защитника «Спартака» Маурисио в заявку на сезон
2017.09.23 11:28
1
Маурисио: «У меня есть желание вернуться в «Спартак»
2017.09.09 23:10
4
Бывший защитник «Спартака» Маурисио прибыл в расположение красно-белых
2017.09.09 07:27
8
«Спартак» объявил об уходе Маурисио
2017.06.30 13:36
5
Клубы РФПЛ заинтересованы в Маурисио
2017.05.30 08:10
13
Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»
2017.05.29 22:26
27
Фото
Маурисио попрощался со «Спартаком»
2017.05.24 22:48
10
Защитник «Лацио» Маурисио, выступавший за «Спартак» на правах аренды, может перейти в «Локомотив»
2017.05.24 13:44
20
Родионов: «Маурисио покинет «Спартак»
2017.05.22 17:33
12
Маурисио признался, что очень хочет продолжить карьеру в «Спартаке»
2017.05.09 18:20
6
Маурисио: «Игроки «Спартака» проделали много работы ради победы в дерби»
2017.04.30 01:21
11
Маурисио может сменить «Спартак» на «Зенит» или «Ростов»
2017.04.19 19:47
11
Маурисио: «Я очень рад быть частью «Спартака»
2017.04.18 00:16
4
«Спартак» имеет приоритет при выкупе Маурисио, игроком интересуются клубы из России
2017.04.14 19:35
3
Источник: Маурисио летом покинет «Спартак»
2017.04.13 20:00
17
Агентство защитника «Спартака» Маурисио: «Пока нет представления, где футболист будет играть после аренды»
2017.03.09 20:17
4
«Спартак» летом может продать пятерых футболистов и выручить до 12 миллионов
2017.03.07 17:26
41
«Спартак» собирается выкупить Маурисио у «Лацио» за 3 миллиона
2016.12.25 16:52
3
«Спартак» готов выкупить трансфер Маурисио у «Лацио»
2016.12.12 08:56
6
Рейнгольд: «Все увидели футбольный шабаш в исполнении «Спартака»
2016.12.02 09:31
7
Защитник «Спартака» Маурисио хочет выступать за сборную России
2016.10.21 14:18
21
Маурисио: «В Италии за любое нарушение правил меня сразу наказывали желтой карточкой»
2016.10.01 13:32
1
1
2
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