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    • Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»

    Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»

    Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио вспомнил период работы в клубе Мирчи Луческу.

    • Румын возглавлял «Зенит» в 2016-2017 годах.

    – При Луческу ты стал играть меньше. Почему?

    – Это хороший вопрос. При Виллаш-Боаше постоянно играл. При Луческу свой подход к делу не менял, все время тренировался и отдавал все силы на поле. При Мирче в раздевалке изменилась атмосфера в худшую сторону. Она стала плохой. Луческу был слишком эгоистичным и закрытым. Если с Виллаш-Боашем могли поговорить, обсудить некоторые игровые моменты, то при Мирче такого не было.

    • Маурисио в 2016-2017 годах провел за «Зенит» 42 матча, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
    • Луческу сейчас в сборной Румынии, которую тренировал еще при Николае Чаушеску.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1729583815
    Виллаш-Боаш был вообще свой в доску лёгкий, веселый и даже немного беззаботный человек и команда его очень уважала и совершенно не боялась. :)
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    Интерес
    1729587345
    Каждый пляшет от своего положения в системе.Опроси тех,кто при Луческу преуспевал-скажут другое. У меня знакомая молодая семья убегантов живут в Австралии(Брисбене) уже десять лет.Вся диаспора,включая окраинцев,ездит лечиться к одному врачу-казашке из СССР( и поговорить можно,и цены не конские,и отношение человеческое,а не формальное).А так ,на словах,все за местное благополучие.
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