Маурисио назвал тренера «Зенита», при котором атмосфера в раздевалке стала «плохой»

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио вспомнил период работы в клубе Мирчи Луческу.

Румын возглавлял «Зенит» в 2016-2017 годах.

– При Луческу ты стал играть меньше. Почему?

– Это хороший вопрос. При Виллаш-Боаше постоянно играл. При Луческу свой подход к делу не менял, все время тренировался и отдавал все силы на поле. При Мирче в раздевалке изменилась атмосфера в худшую сторону. Она стала плохой. Луческу был слишком эгоистичным и закрытым. Если с Виллаш-Боашем могли поговорить, обсудить некоторые игровые моменты, то при Мирче такого не было.