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    Бывший защитник «Спартака» Маурисио прибыл в расположение красно-белых

    Бывший защитник «Спартака» Маурисио может вернуться в московский клуб.

    Сообщается, что 28-летний футболист в пятницу прибыл на базу красно-белых в Тарасовку.

    Напомним, что бразилец в прошлом сезоне выступал за «Спартак» на правах аренды из «Лацио». Руководство клуба не стало выкупать его трансфер, после чего игрок вернулся в Италию.

    Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2017 07:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 сентября 2017, 15:29

      Это-эхо удачной трансферной политики Спартака. Хоть что-то. Лучше Комарова точно, если каждые 15 минут подзывать к бровке и отстегивать кнутом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 сентября 2017, 12:07

      В гости забежал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 9 сентября 2017, 12:05

      Он перешел или просто повидаться приехал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 9 сентября 2017, 09:49

      Похоже немец-турок забил на игру.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 сентября 2017, 09:36

      Второе пришествие!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 07:43

      А зачем?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Диктор 9 сентября 2017, 09:21

      ??? пивка попить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Диктор 9 сентября 2017, 09:34

      Чайник забыл выключить или утюг)

      2
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