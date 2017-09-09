Бывший защитник «Спартака» Маурисио прибыл в расположение красно-белых

Это-эхо удачной трансферной политики Спартака. Хоть что-то. Лучше Комарова точно, если каждые 15 минут подзывать к бровке и отстегивать кнутом.
Бывший защитник «Спартака» Маурисио может вернуться в московский клуб.
Сообщается, что 28-летний футболист в пятницу прибыл на базу красно-белых в Тарасовку.
Напомним, что бразилец в прошлом сезоне выступал за «Спартак» на правах аренды из «Лацио». Руководство клуба не стало выкупать его трансфер, после чего игрок вернулся в Италию.
Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»