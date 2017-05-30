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Клубы РФПЛ заинтересованы в Маурисио

30 мая 2017, 08:10
13

Защитник «Лацио» Маурисио не исключил, что продолжит карьеру в России. Футболист прошедший сезон провел в аренде у «Спартака», который решил не выкупать его.

«Есть вероятность, что останусь в России. Некоторые клубы РФПЛ интересуются мною. Мой агент ведет переговоры. Вообще, у меня контракт с «Лацио» еще на два с половиной года. Я бы не хотел снова уходить в аренду. Если только какой-то клуб выкупит меня, то я перевез бы семью.

Если в будущем забью «Спартаку», праздновать гол не буду. Это мой первый клуб в России. Я уважаю команду и благодарен ей за все, что она для меня сделала. Никогда не забуду стадион «Спартака» и его болельщиков. В моей голове навсегда останутся фанаты, выбегающие на поле «Открытие Арены», – заявил Маурисио.

Бразилец в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Маурисио
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1496123681
Удачи в дальнейшей футбольной карьере, Маурисио, и Спасибо за время проведеное в Спартаке!
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Pro100Kid
1496124164
В клубах с 6 по 10 места однозначно может прижиться и принести пользу.
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Garrincha58
1496125300
в Арсенал
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Munez89
1496125317
Ну по логике, если он прожил в Москве, скорее выберет московские клубы, по уровню, что бы проходить в состав, это Локо и Динамо.
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Клим Чугункин.
1496125773
Неужели в "Таганрогская Птицефабрика интересуется"???В пару к Роме Адамову подошёл бы
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RedWhiteFans2
1496127656
Спартак никогда не забывает порядочных футболистов и очень не любит балаболов.
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Чеба
1496131057
Даешь в спартак!
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datura
1496136046
да кто же не захочет видеть в своей команде титулованного чемпиона?!
Ответить
NEON-SM
1496154487
спасибо и тебе, удачи
Ответить
Seraffim
1496177843
И все таки ностальгия от ухода из Спартака Маурисио присутствует. А его гостевой победный гол в матче с Тереком - украшение нашего чемпионата.
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