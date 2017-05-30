Клубы РФПЛ заинтересованы в Маурисио

Защитник «Лацио» Маурисио не исключил, что продолжит карьеру в России. Футболист прошедший сезон провел в аренде у «Спартака», который решил не выкупать его.

«Есть вероятность, что останусь в России. Некоторые клубы РФПЛ интересуются мною. Мой агент ведет переговоры. Вообще, у меня контракт с «Лацио» еще на два с половиной года. Я бы не хотел снова уходить в аренду. Если только какой-то клуб выкупит меня, то я перевез бы семью.

Если в будущем забью «Спартаку», праздновать гол не буду. Это мой первый клуб в России. Я уважаю команду и благодарен ей за все, что она для меня сделала. Никогда не забуду стадион «Спартака» и его болельщиков. В моей голове навсегда останутся фанаты, выбегающие на поле «Открытие Арены», – заявил Маурисио.

Бразилец в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол.