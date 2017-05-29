Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»

Защитник «Лацио» Маурисио, выступавший на правах аренды в «Спартаке», поделился эмоциями от России, а также заявил, что красно-белые могли поступить с ним более уважительно. Напомним, москвичи не стали выкупать права на игрока у римского клуба.

«Каждый день в России меня чему-то учил, но сейчас уже ничего не удивляет. Любые трудности встречу с улыбкой. Хотя то, что я скажу дальше, очень серьезно. Я прошел две Лиги чемпионов и две Лиги Европы. То, как «Спартак» ко мне отнесся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения. Я приехал из Италии, большой страны, чтобы играть в «Спартаке». Тренер и руководители могли бы подойти ко мне и сказать: «Маурисио, мы не рассчитываем больше на тебя» или «Маурисио, нам не нравится, как ты играешь в футбол». Можно было сказать что угодно, но мне никто ничего так и не объяснил.

Россияне, бразильцы и все остальные расстроились. Я был частью коллектива. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в «Спартаке», а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал. Я абсолютный профессионал, правильно отношусь к делу за пределами поля, провожу свободное время с семьей, уважаю пространство каждого человека, а со мной обошлись вот так», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Маурисио находится в сфере интересов «Локомотива».