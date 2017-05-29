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  • Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»

Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»

29 мая 2017, 22:26
27

Защитник «Лацио» Маурисио, выступавший на правах аренды в «Спартаке», поделился эмоциями от России, а также заявил, что красно-белые могли поступить с ним более уважительно. Напомним, москвичи не стали выкупать права на игрока у римского клуба.

«Каждый день в России меня чему-то учил, но сейчас уже ничего не удивляет. Любые трудности встречу с улыбкой. Хотя то, что я скажу дальше, очень серьезно. Я прошел две Лиги чемпионов и две Лиги Европы. То, как «Спартак» ко мне отнесся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения. Я приехал из Италии, большой страны, чтобы играть в «Спартаке». Тренер и руководители могли бы подойти ко мне и сказать: «Маурисио, мы не рассчитываем больше на тебя» или «Маурисио, нам не нравится, как ты играешь в футбол». Можно было сказать что угодно, но мне никто ничего так и не объяснил.

Россияне, бразильцы и все остальные расстроились. Я был частью коллектива. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в «Спартаке», а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал. Я абсолютный профессионал, правильно отношусь к делу за пределами поля, провожу свободное время с семьей, уважаю пространство каждого человека, а со мной обошлись вот так», – сказал футболист.

Ранее сообщалось, что Маурисио находится в сфере интересов «Локомотива».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Лацио Маурисио
Комментарии (27)
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Nerlinger
1496086440
Какое уважение??? Свиньи же!!! Зарплату бы отдали и то не плохо было бы!!!
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exreporter
1496087419
Если так, то это объективно ужасно. Где бы это ни происходило. Каждый это из нас чует по собственным вопросам на учебе, работе, где угодно. Людям нужна ясность и возможность разговаривать.
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Lenin26
1496088127
Свиньи ,они такие свиньи!А если серьёзно ,то по человечески очень обидно за парня(
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erma
1496088267
Да... беда России не только дураки и дороги. Мы так и не научились уважать друг друга, просто по-человечески относится к окружающим. Хороший Маурисио футболист или плохой, но он отдал команде силы и время и я его понимаю.
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Футболозавр Рекс
1496090346
Мало настоящих мужиков, таких классических мужиков, в футболе. Все тонкие натуры, ранимые, экзальтированные феечки. Оттого много жалоб на судей, болельщиков, плохое настроение, недопонимание. Тебе, блин, 28 лет, ты в аренде, разговор о контракте не заходит, ты не играешь хренову тучу матчей подряд. Внимание, вопрос, какие у тебя шансы остаться!?
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Павел Амурский
1496092371
Уважение в спартаке, странно как-то!!!
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sерж
1496093739
че сопли развесил,что ты ожидал от свиней?
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De_Frenki
1496095638
Да они со всеми так поступают....выкидывают за борт краснобелого крейсера и плывут дальше по течению...не буду говорить как что)
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Leon_ARS
1496098583
Что за сопли? Тебе давали шанс, надо было вгрызаться в команду, а ты, лавку полировал. А теперь вывалил обиду - обиделся. Работать надо было, работать.
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OfaZavr
1496132260
Некрасиво поступили. Верно он говорит, если не нужен так и сказали бы.
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