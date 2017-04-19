Маурисио может сменить «Спартак» на «Зенит» или «Ростов»

Защитник «Спартака» Маурисио по окончании нынешнего сезона может перейти в «Зенит» или «Ростов». По информации источника, 28-летний бразилец, который выступает за красно-белых на правах аренды и принадлежит «Лацио», намерен остаться в московском клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» не собирается активировать опцию выкупа футболиста. Отметим, что сумма сделки оценивается в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провел за красно-белых в РФПЛ девять матчей, в которых забил один гол и заработал четыре желтые карточки.