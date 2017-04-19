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    Маурисио может сменить «Спартак» на «Зенит» или «Ростов»

    Защитник «Спартака» Маурисио по окончании нынешнего сезона может перейти в «Зенит» или «Ростов». По информации источника, 28-летний бразилец, который выступает за красно-белых на правах аренды и принадлежит «Лацио», намерен остаться в московском клубе.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» не собирается активировать опцию выкупа футболиста. Отметим, что сумма сделки оценивается в 2 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне защитник провел за красно-белых в РФПЛ девять матчей, в которых забил один гол и заработал четыре желтые карточки.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    19.04.2017 19:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 20 апреля 2017, 10:14

      2 Маурисио это круто))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 20 апреля 2017, 09:36

      Будет Мауром-2 в Зените.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 00:19

      А Зениту он нужен?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 апреля 2017, 00:10

      К чему Ростов приплели??
      Летят утки..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 апреля 2017, 22:02

      пусть выбирает) время до окончания сезона еще есть)

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 19 апреля 2017, 20:48

      Давай к нам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 20:43

      да не пойдёт он в зенит, хотя кто их бразильцев понимает

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 19 апреля 2017, 20:38

      Абелардо.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 апреля 2017, 20:09

      Бомжам! Пусть Дзюбе покажет, как выглядят золотые медали )))

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 19 апреля 2017, 20:05

      Какой-то неопределившийся источник ... то может перейти в Зенит или Ростов ... то намерен остаться в московском клубе ... то ли цену набивают, то ли писать не о чем ...

      1
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