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  • Маурисио: «Из-за предательства Карреры пришлось уйти из «Спартака»

Маурисио: «Из-за предательства Карреры пришлось уйти из «Спартака»

14 февраля 2020, 18:44
27

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал, почему ушел из московского клуба.

— Вы написали одному из спартаковских фан-аккаунтов, что мечтали остаться в «Спартаке», но Массимо Каррера «обманул вас, приведя игрока через своего агента».

— Я хотел остаться в «Спартаке», потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство «Спартака» сообщило, что заинтересовано в моем выкупе. Я ушел в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе — как в центре обороны, так и на фланге.

Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством «Спартака». Я фактически согласился на трансфер из «Лацио»: мы обсудили даже зарплату и сроки контракта. В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведет себя странно.

Другие футболисты «Спартака» тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чем было дело. В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент сказал мне, что все еще хочет обсудить с «Лацио» мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока (Марко Петковича – прим. «Бомбардира») через агента Массимо.

— Сильно расстроились?

— Мне кажется, что я помог команде в том сезоне: забил важный гол, проводил хорошие матчи. Я чувствовал себя членом коллектива, хорошо адаптировался. Каррера же использовал меня, когда было трудно и нужно было спасать ситуацию. А когда «Спартак» был уже близок к завоеванию титула, то посадил меня на лавку.

— Почему не попробовали поговорить с Леонидом Федуном или Наилем Измайловым о вашем контракте?

— Считаю, это дело агентов. Мое дело — играть. Я несколько раз хотел лично поговорить с кем-нибудь из руководства, но решил оставить это своим представителям. Они должны были взять на себя инициативу в данном вопросе. Но не сделали этого. Потому я больше с ними не работаю, ха-ха!

— С кем из бывших партнеров по «Спартаку» сейчас на связи?

— С Луисом Адриано, Фернандо, Мельгарехо. С Ромуло, который уехал в Китай, также общаемся. Из россиян — с Ребровым, с Ещенко — он классный парень! А еще с Педро Рошей переписываемся. Кстати, Каррера мне писал, когда возглавил АЕК.

— Неожиданно.

— Вот и я был удивлен. Было грустно, что из-за его предательства пришлось уйти из «Спартака». Но в итоге сейчас я не жалею о том, как сложилась моя жизнь.

— Массимо звал вас в Грецию?

— Думаю, это он хотел приехать в Малайзию, ха-ха! Я до сих пор пытаюсь понять, почему он был против моего выступления за «Спартак». Наша команда была чемпионом, а теперь… Многие футболисты ушли, потому что Массимо не хотел видеть их в команде, – сказал Маурисио.

  • Сейчас Маурисио играет за «Джохор».
  • За «Спартак» он провел 11 матчей, забил гол.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Маурисио Каррера Массимо
Комментарии (27)
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vka1970
1581698018
Странно.Из под него не раз забивали, а он удивляется почему его в итоге в клубе не оставили.И кстати большинство игроков ушли из клуба после ухода Массимо.Тут как говорится уже полная "клиника" и горе от ума.
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VVM1964
1581698258
Маурисио - ??? - так вот кто оказывается сделал Спартак чемпионом )))
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DOCTOR PENALTY
1581698426
Не нужны Спартаку такие шоколадки, приторно от них.
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Necrom
1581699286
Обиженный. С чего вдруг он взял, что после того, как он поиграл в аренде тренер обязан его взять в команду, даже если он поучаствовал в чемпионстве. И еще это называть предательством. Даже смешно слышать эту чушь
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Fancyfall
1581699674
надоели эти сопли, такие вью не интересно читать
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ilichkadr
1581700130
Некогда экологически чистый, как ранее казалось, свинарник начал подванивать. Андриано, Ханни, Маурисио.............кто следующий?
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Владислав Vlad
1581713459
После Спартака Маурисио с руками отрывали. И Барселона звала и Реал и МЮ..... Но Маурисио выбрал Легию. Но кто такоя Легия? Все суперклубы играют в малайзийской лиге.))) Теперь Маурисио чемпион Малайзии.
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piligrim1986
1581739881
ну может просто маурисио полный ноль?
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Hektor 84
1581803840
Ничего выдающегося не показал. Его то и брали на всякий случай для ротации. Какие обиды?
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