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    Маурисио: «Из-за предательства Карреры пришлось уйти из «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал, почему ушел из московского клуба.

    — Вы написали одному из спартаковских фан-аккаунтов, что мечтали остаться в «Спартаке», но Массимо Каррера «обманул вас, приведя игрока через своего агента».

    — Я хотел остаться в «Спартаке», потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство «Спартака» сообщило, что заинтересовано в моем выкупе. Я ушел в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе — как в центре обороны, так и на фланге.

    Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством «Спартака». Я фактически согласился на трансфер из «Лацио»: мы обсудили даже зарплату и сроки контракта. В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведет себя странно.

    Другие футболисты «Спартака» тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чем было дело. В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент сказал мне, что все еще хочет обсудить с «Лацио» мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока (Марко Петковича – прим. «Бомбардира») через агента Массимо.

    — Сильно расстроились?

    — Мне кажется, что я помог команде в том сезоне: забил важный гол, проводил хорошие матчи. Я чувствовал себя членом коллектива, хорошо адаптировался. Каррера же использовал меня, когда было трудно и нужно было спасать ситуацию. А когда «Спартак» был уже близок к завоеванию титула, то посадил меня на лавку.

    — Почему не попробовали поговорить с Леонидом Федуном или Наилем Измайловым о вашем контракте?

    — Считаю, это дело агентов. Мое дело — играть. Я несколько раз хотел лично поговорить с кем-нибудь из руководства, но решил оставить это своим представителям. Они должны были взять на себя инициативу в данном вопросе. Но не сделали этого. Потому я больше с ними не работаю, ха-ха!

    — С кем из бывших партнеров по «Спартаку» сейчас на связи?

    — С Луисом Адриано, Фернандо, Мельгарехо. С Ромуло, который уехал в Китай, также общаемся. Из россиян — с Ребровым, с Ещенко — он классный парень! А еще с Педро Рошей переписываемся. Кстати, Каррера мне писал, когда возглавил АЕК.

    — Неожиданно.

    — Вот и я был удивлен. Было грустно, что из-за его предательства пришлось уйти из «Спартака». Но в итоге сейчас я не жалею о том, как сложилась моя жизнь.

    — Массимо звал вас в Грецию?

    — Думаю, это он хотел приехать в Малайзию, ха-ха! Я до сих пор пытаюсь понять, почему он был против моего выступления за «Спартак». Наша команда была чемпионом, а теперь… Многие футболисты ушли, потому что Массимо не хотел видеть их в команде, – сказал Маурисио.

    • Сейчас Маурисио играет за «Джохор».
    • За «Спартак» он провел 11 матчей, забил гол.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии16
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      Рейтинг: +16

      Necrom 4 минуты назад

      Обиженный. С чего вдруг он взял, что после того, как он поиграл в аренде тренер обязан его взять в команду, даже если он поучаствовал в чемпионстве. И еще это называть предательством. Даже смешно слышать эту чушь

      0
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      Рейтинг: +15574

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Не нужны Спартаку такие шоколадки, приторно от них.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21276

      VVM1964 21 минуту назад

      Маурисио - ??? - так вот кто оказывается сделал Спартак чемпионом )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11823

      vka1970 25 минут назад

      Странно.Из под него не раз забивали, а он удивляется почему его в итоге в клубе не оставили.И кстати большинство игроков ушли из клуба после ухода Массимо.Тут как говорится уже полная "клиника" и горе от ума.

      2
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      Рейтинг: +36

      Литейный4 28 минут назад

      И слова хорошего не услышишь про Спартак от бывших. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +21276

      VVM1964 > Литейный4 19 минут назад

      Откуда вся эта вонь лезет ? Не успели аларма забанить еще один вонючка нарисовался , что за вирус коллективного дибилизма обитает в Питере ? (((((

      2
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      Рейтинг: +36

      Литейный4 > VVM1964 17 минут назад

      Дапостыдятся и посрамятся ищущие души моей;
      Даобратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло! :))))
      Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +12588

      sssrspartak > VVM1964 16 минут назад

      это он и есть!неужели ты не понял!?

      0
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      Рейтинг: +12588

      sssrspartak > Литейный4 15 минут назад

      аларм сгинь или перевоплотись в человека,хотя тебе это наверное не дано!

      1
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      Рейтинг: +36

      Литейный4 > sssrspartak 13 минут назад

      Как слепец идет по грязи, не ведая того, аз же пойду с тобой средь пороков и мерзостей земных, не поднимая очи на них!!!!!
      Гыгыгы

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      Рейтинг: +12588

      sssrspartak > Литейный4 12 минут назад

      сгинь нечистая!сгинь в бан гы гы гы!!

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      Рейтинг: +36

      Литейный4 > sssrspartak 6 минут назад

      Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь;
      рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил:
      злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя.
      Гыгыгы

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      Рейтинг: +12588

      sssrspartak > Литейный4 5 минут назад

      в эту яму сам и угодишь!!со своею злобою и лицемерием!

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      Рейтинг: +36

      Литейный4 > sssrspartak 2 минуты назад

      Вам пора на прием. Могу записать вне очереди. Я Доктор, доктор заблудших душ. Гыгыгы

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      Рейтинг: +21276

      VVM1964 > sssrspartak 28 секунд назад

      Да нет - у этого IQ повыше будет , да и юморок разнообразнее - тот то конченный идиот .

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      Рейтинг: +12588

      sssrspartak > Литейный4 2 секунды назад

      парень !почему то ты мне уже не вызываешь ненависти и злобы!мне просто жаль тебя малчик!

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