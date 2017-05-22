Родионов: «Маурисио покинет «Спартак»

«Спартак» нанес визит главный в офис «Лукойла». Команда Массимо Карреры привезла в штаб спонсора кубок чемпионата России, завоеванный впервые за 16 лет. Генеральный директор красно-белых Сергей Родионов прокомментировал будущее защитника Маурисио.

«Маурисио покинет «Спартак», – сказал функционер московского клуба.

28-летний бразилец перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Лацио» на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 11-ти матчах за клуб.