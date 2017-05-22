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    Родионов: «Маурисио покинет «Спартак»

    «Спартак» нанес визит главный в офис «Лукойла». Команда Массимо Карреры привезла в штаб спонсора кубок чемпионата России, завоеванный впервые за 16 лет. Генеральный директор красно-белых Сергей Родионов прокомментировал будущее защитника Маурисио.

    «Маурисио покинет «Спартак», – сказал функционер московского клуба.

    28-летний бразилец перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Лацио» на правах аренды. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 11-ти матчах за клуб.

    Источник: Twitter

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    22.05.2017 17:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +484

      Андреич 22 мая 2017, 22:30

      Ссылка на Сергея Родионова левая.
      Исправьте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 22 мая 2017, 18:25

      Правильно не чего тянуть,сразу от шлака надо избавляться,,,да прикупить парочку нормальных или тяжко придётся в новом сезоне

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 мая 2017, 18:19

      Правильное решение,но покупать надо др-впереди Лига Чемпионов!!!!

      2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 мая 2017, 18:07

      Мельгарехо, Попов, Таски, Маурисио, Луис Адриано, Ещенко, Макеев - балласт!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > klifS 22 мая 2017, 18:27

      Я тоже вычиркнул бы эту фамилию, хотя бы на время, в конце сезона он засиял

      3
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > klifS 22 мая 2017, 19:54

      не стабильно играет, два три матча только понравилось как он сыграл!

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > klifS 22 мая 2017, 19:55

      не понимаю зачем его брали, и игрой не блещит давно уже, в шахтере пылил да но когда это было!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > Челнинец 22 мая 2017, 22:35

      А почему Попова поддерживать. Он более 70% единоборств проигрывает из-за отсутствия скорости и физики. Вы что думаете с возрастом он побежит быстрее????

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:04

      вообщем-то да, никак себя не проявил

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 22 мая 2017, 18:02

      А ссылка в статье на Маурисио Перейру из Краснодара почему то...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 17:54

      Что-то не понял . Две новости в одну кучу. Кубок привезли в офис Лукойла - это понятно . Нужно похвастать . а причем здесь Маурисио ?

      2
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 22 мая 2017, 17:49

      Всё логично. Слабоват и для фланга, и для центра (последняя игра-яркий пример).... Избавление от балласта - тоже усиление....

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