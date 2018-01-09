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    Агент Маурисио опроверг переговоры о возвращении игрока в «Спартак»

    Агент защитника «Лацио» Маурисио Витор Гонсалвеш заявил, что его клиент не вернется в «Спартак». По его словам, переговоры с московским клубом не ведутся.

    Напомним, игрок защищал цвета красно-белых на правах аренды в течение прошлого сезона.

    «Информация о переговорах со «Спартаком» не является правдивой. В данный момент мы ведем переговоры о контракте с несколькими клубами, но москвичи в этот список не входят», – сказал Гонсалвеш.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Маурисио принял участие всего в одном матче.

    Источник: ТАСС

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    09.01.2018 16:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 января 2018, 20:23

      не больно он и классный защитник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 18:07

      ну и ладно нет так нет особо мы и не расстраиваемся был да сплыл

      2
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