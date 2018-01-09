Агент Маурисио опроверг переговоры о возвращении игрока в «Спартак»

Агент защитника «Лацио» Маурисио Витор Гонсалвеш заявил, что его клиент не вернется в «Спартак». По его словам, переговоры с московским клубом не ведутся.

Напомним, игрок защищал цвета красно-белых на правах аренды в течение прошлого сезона.

«Информация о переговорах со «Спартаком» не является правдивой. В данный момент мы ведем переговоры о контракте с несколькими клубами, но москвичи в этот список не входят», – сказал Гонсалвеш.

В нынешнем розыгрыше Серии А Маурисио принял участие всего в одном матче.