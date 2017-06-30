«Спартак» объявил об уходе Маурисио

«Спартак» на официальном сайте объявил о расставании с защитником Маурисио. Бразильский футболист, у которого истек срок аренды с красно-белыми, вернется в «Лацио».

«Спартак» благодарит Маурисио за время, проведенное с красно-белыми, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы команды из РФПЛ.

В минувшем сезоне чемпионата России Маурисио провел десять матчей, в которых забил один гол.

Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»