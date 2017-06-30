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«Спартак» объявил об уходе Маурисио

30 июня 2017, 13:36
5

«Спартак» на официальном сайте объявил о расставании с защитником Маурисио. Бразильский футболист, у которого истек срок аренды с красно-белыми, вернется в «Лацио».

«Спартак» благодарит Маурисио за время, проведенное с красно-белыми, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении московского клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах 28-летнего игрока заинтересованы команды из РФПЛ.

В минувшем сезоне чемпионата России Маурисио провел десять матчей, в которых забил один гол.

Маурисио: «Спартаку» стоило проявить ко мне больше уважения»

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Маурисио
Комментарии (5)
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ARSteven89
1498820191
Идеальный вариант: "Пришёл, увидел, победил!" Пришёл в аренду из "Лацио", провёл несколько матчей, срубил денег, стал чемпионом России, уехал обратно в Серию А. Как будто на вахту из Рима в Москву сгонял...
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oyabun
1498824418
Так вроде это давно уже не новость и объявлено было давно, что аренда продлеваться не будет. Еще серия статей была от лица Маурисио, как он типа обижен на Спартак.
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Aleksandr_1986_Spb_
1498829800
Спасибо за гол Тереку в Грозном и удачи в будущем...
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zigbert
1498830908
Удачи ему в дальнейшей футбольной карьере.
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Сармат Ростов
1498841840
Уважение заслуживается годами, а не 10 матчами!!!
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