Маурисио: «Игроки «Спартака» проделали много работы ради победы в дерби»

Защитник «Спартака» Маурисио отметил важность предстоящего гостевого матча 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА. Бразилец подчеркнул, что победа приблизит его команду к чемпионству и гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы хотим выиграть большое класико и проделали большой объем работы на тренировках ради этого. Если получится победить, мы сделаем еще один шаг к чемпионству и почти наверняка гарантируем себе возвращение в Лигу чемпионов. Это добавляет мне мотивации», – сказал Маурисио.

Напомним, что матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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