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  • Маурисио: «Игроки «Спартака» проделали много работы ради победы в дерби»

Маурисио: «Игроки «Спартака» проделали много работы ради победы в дерби»

30 апреля 2017, 01:21
11

Защитник «Спартака» Маурисио отметил важность предстоящего гостевого матча 26-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА. Бразилец подчеркнул, что победа приблизит его команду к чемпионству и гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы хотим выиграть большое класико и проделали большой объем работы на тренировках ради этого. Если получится победить, мы сделаем еще один шаг к чемпионству и почти наверняка гарантируем себе возвращение в Лигу чемпионов. Это добавляет мне мотивации», – сказал Маурисио.

Напомним, что матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Маурисио
Комментарии (11)
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Nerlinger
1493527158
Надеюсь все впустую
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oyabun
1493527667
Обращаюсь к болельщикам и игрокам ЦСКА. Вы и так сейчас в ранге Чемпионов. Трофеем больше, трофеем меньше, какая разница? Будьте Людьми, не мешайте исполниться Мечте огромной армии болельщиков Спартака. Той которую мы лелеем уже 16 лет. Не рвите ж... в Дерби. Главное, как говорят на Востоке "сохранить лицо", а остальное уже сделают наши игроки ))
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никo
1493529203
2-0 Увы и АХ.
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RedWhiteFans2
1493531506
Я хочу даже не победы. Хочу видеть на поле гладиаторов, хочу видеть битву на каждом сантиметре поля, хочу видеть взгляд победителей и тогда мы точно победим.
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никo
1493550790
И крупно ПРОИГРАЮТ!! АМИНЬ!!!
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VASoMeat
1493554397
Как бы игра не закончилась,в этом году СПАРТАКУ - БЫТЬ ЧЕМПИОНОМ!!!
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alp
1493560698
ну что за тупое высказвание? типа кони пиво на диване пили....
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