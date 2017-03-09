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    Агентство защитника «Спартака» Маурисио: «Пока нет представления, где футболист будет играть после аренды»

    Агентство, представляющее интересы защитника «Спартака» Маурисио, рассказало о планах футболиста на будущее. Напомним, игрок арендован москвичами до конца сезона из «Лацио».

    «Пока что ни у него, ни у его агента нет определенности относительно клуба, в котором Маурисио продолжит свою карьеру. На данный момент он игрок «Спартака» и останется им до конца текущего сезона. По окончании сезона он рассмотрит все предложения, которые к нему поступят к этому времени. Выбор его следующей команды зависит не только от него самого, это предмет переговоров между клубами», – заявили представители игрока.

    Контракт бразильца с римским клубом рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей и один гол.

    Источник: ТАСС

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    09.03.2017 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 10 марта 2017, 05:34

      не хуже "татушки" еща , который больше привозит почти всё

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 марта 2017, 00:10

      К сожалению пока не чем особенным не запомнился играя за Спартак!

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 9 марта 2017, 20:46

      А по мне его можно оставить в Спартаке. Игрок не плохой на мой взгляд и уж точно лишним не будет. Как минимум для ротации нормальный игрок. ИМХО

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Houston 10 марта 2017, 13:33

      поддерживаю

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