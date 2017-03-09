Агентство защитника «Спартака» Маурисио: «Пока нет представления, где футболист будет играть после аренды»

Агентство, представляющее интересы защитника «Спартака» Маурисио, рассказало о планах футболиста на будущее. Напомним, игрок арендован москвичами до конца сезона из «Лацио».

«Пока что ни у него, ни у его агента нет определенности относительно клуба, в котором Маурисио продолжит свою карьеру. На данный момент он игрок «Спартака» и останется им до конца текущего сезона. По окончании сезона он рассмотрит все предложения, которые к нему поступят к этому времени. Выбор его следующей команды зависит не только от него самого, это предмет переговоров между клубами», – заявили представители игрока.

Контракт бразильца с римским клубом рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету девять матчей и один гол.