Защитник «Спартака» Маурисио хочет выступать за сборную России

Защитник «Спартака» Маурисио признался, что хочет выступать за сборную России на чемпионате мира-2018.

– Хотел бы спросить вас о сборной Бразилии. Как у вас складываются отношения с национальной командой?

– Я поиграл в молодежной сборной Бразилии, и мне понравилось. Затем, когда я уже играл за «Спортинг», ко мне приходили люди и предлагали играть за сборную Португалии. Но там была загвоздка в том, что надо прожить шесть лет в этой стране, чтобы иметь право играть за национальную команду. Те же самые правила, насколько знаю, действуют и в России.

Хотел бы, пользуясь случаем, сделать заявление: я не против попробовать поиграть за сборную России!

– То есть, вы хотите получить российский паспорт?

– Да, это мое желание. Когда-то я мечтал играть за сборную Бразилии. Но не сложилось. А на сегодняшний день это очень сложно, так как я играю в российском чемпионате, и для бразильских тренеров становится трудно следить за мной. Поэтому, если предложат играть за русскую сборную, не откажусь. Тем более впереди чемпионат мира 2018 года. Я готов!