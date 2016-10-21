Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Спартака» Маурисио хочет выступать за сборную России

Защитник «Спартака» Маурисио хочет выступать за сборную России

21 октября 2016, 14:18
21

Защитник «Спартака» Маурисио признался, что хочет выступать за сборную России на чемпионате мира-2018.

– Хотел бы спросить вас о сборной Бразилии. Как у вас складываются отношения с национальной командой?

– Я поиграл в молодежной сборной Бразилии, и мне понравилось. Затем, когда я уже играл за «Спортинг», ко мне приходили люди и предлагали играть за сборную Португалии. Но там была загвоздка в том, что надо прожить шесть лет в этой стране, чтобы иметь право играть за национальную команду. Те же самые правила, насколько знаю, действуют и в России.

Хотел бы, пользуясь случаем, сделать заявление: я не против попробовать поиграть за сборную России!

– То есть, вы хотите получить российский паспорт?

– Да, это мое желание. Когда-то я мечтал играть за сборную Бразилии. Но не сложилось. А на сегодняшний день это очень сложно, так как я играю в российском чемпионате, и для бразильских тренеров становится трудно следить за мной. Поэтому, если предложат играть за русскую сборную, не откажусь. Тем более впереди чемпионат мира 2018 года. Я готов!

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Россия Маурисио
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1477049357
Сначала в основе закрепись, что бы выкупили.
Ответить
Alexdrill
1477050492
Скоро одни бразильцы будут аж противно! Нафиг не нужен
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1477052034
Сколько же вас много таких
Ответить
B_A_IV
1477053374
породистый кабанчик дикий
Ответить
Жентус
1477053408
Натурализуйте всех сразу и пусть у нас бразильцы за сборную России играют на ЧМ, хоть какие то шансы появятся.
Ответить
Йогурт Мэн
1477054087
не знаю я, насколько всё это будет эффективно, ох не знаю. в мини-футболе-то наши бразильцы высокого класса, а эти все желающие (не хочу никого обидеть) пониже уровня будут. ну, посмотрим, что из этого выйдет, решать здесь не нам, а вице-премьеру и остальным. Маурисио, кстати: -хорошо попросишь, тебе и жить в России не придётся, чтобы гражданство получить (есть у нас такой опыт) -ну и насчёт сборной Бразилии. извини, конечно, но сборная ведь видит Жулиано. Италия видит Кришито и т.д. так что, не обижай наш чемпионат, а сам старайся и выделяйся!
Ответить
kykyi
1477057379
Если будут натурализовывать всех подряд и часто, то можно забыть о развитии детского спорта. Нам это надо?
Ответить
m40
1477057516
Меня в родную сборную не берут, давайте хоть за вашу побегаю. Как то пренебрежительно что ли. Гилерме- другое дело, обжился, язык подучил, вроде женился даже на местной. Ари из этой же категории. А этот Маурисио всего пару месяцев тут и уже в сборную хочет...
Ответить
Tri
1477061195
А взять на клык он не хочет?
Ответить
Стаz
1477062397
Машина натурализации уже зарущена, дальше будет еще хлеще. А че, молодежь не готовят, школы, которые есть тянут бабло и продвигают богатеньких либо блатных, где конкуренция не понятно. Процесс натурализации вполне очевиден, ведь они сильнее наших
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
2
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+