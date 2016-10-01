Маурисио: «В Италии за любое нарушение правил меня сразу наказывали желтой карточкой»

Защитник «Спартака» Маурисио, перебравшийся в стан красно-белых из «Лацио», сравнил работу арбитров в Серии А и РФПЛ. По словам бразильца, в Италии к нему со стороны некоторых судей было предвзятое отношение.

«Арбитры в России более квалифицированные. В Италии судьи слишком часто останавливают игру. И раздают карточки налево и направо, иногда совсем незаслуженные. К тому же судят в пользу больших клубов. Не знаю, в чем причина, но некоторые арбитры ко мне очень придирались. Возможно, потому, что я бразилец, или из-за непростых отношений с президентом «Лацио». Как только я нарушал правила, сразу же видел перед собой желтую карточку. Приходилось играть осторожнее, все время боялся, что удалят. Вот так мне и не давали играть.

Я люблю играть в пас, а не выбивать мяч куда попало. И люблю принимать участие в атаках. В «Спортинге» я часто забивал голы, да и в Бразилии тоже. Только в «Лацио» ничего не получалось. Надеюсь, что в «Спартаке» снова стану результативным защитником. Конечно, понимаю, что главное – успешно играть в обороне. Но хочется себя показать со всех сторон. И остаться в клубе, а не возвращаться в «Лацио», – сказал Маурисио.