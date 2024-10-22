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    • Бывший игрок «Ахамата» рассказал о дорогом подарке от Кадырова

    Бывший игрок «Ахамата» рассказал о дорогом подарке от Кадырова

    Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио вспомнил о подарке от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

    – В 2014 году Кадыров устроил командный ужин в своей резиденции. И каждому игроку, члену тренерского штаба и персонала вручал медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Вызывают меня, а медали нет. Спрашиваю у Кадырова: «А где медаль?»

    – Что он тебе ответил?

    – Он мне подарил коробку, в которой были бутсы с бриллиантами. Я пошутил, что это не медаль, а он назвал меня легендой «Терека». Это самый лучший подарок, который я получал в жизни. Потом еще и медаль получил.

    – Где сейчас тот подарок и медаль?

    – Храню их у себя в Бразилии. Когда мне их вручили, то понял, насколько сильно меня уважают в Грозном. Еще раз скажу, что для меня все руководители, персонал клуба и игроки стали большой семьей, которую очень уважаю. С ними никогда не было проблем.

    • Маурисио был в «Ахмате» в 2010-2016 годах.
    • Бразилец провел за команду 172 матча, забил 28 голов, сделал 16 ассистов.
    • Также Маурисио играл в РПЛ за «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1729577479
    богатый регион, вовсе не дотационный, могут себе позволить и бутсы с бриллиантами и роллс-ройсы игрокам раздавать. а маурисио молодец: сказал спасибо, бутсы подмышку взял и сбежал в зенит)
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    andr45
    1729578488
    И после этого дотировать республику, бесплатно поставлять им электричество и тепло, когда они швыряются даже не деньгами, а бриллиантами?
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