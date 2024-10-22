Бывший игрок «Ахамата» рассказал о дорогом подарке от Кадырова

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио вспомнил о подарке от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

– В 2014 году Кадыров устроил командный ужин в своей резиденции. И каждому игроку, члену тренерского штаба и персонала вручал медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Вызывают меня, а медали нет. Спрашиваю у Кадырова: «А где медаль?»

– Что он тебе ответил?

– Он мне подарил коробку, в которой были бутсы с бриллиантами. Я пошутил, что это не медаль, а он назвал меня легендой «Терека». Это самый лучший подарок, который я получал в жизни. Потом еще и медаль получил.

– Где сейчас тот подарок и медаль?

– Храню их у себя в Бразилии. Когда мне их вручили, то понял, насколько сильно меня уважают в Грозном. Еще раз скажу, что для меня все руководители, персонал клуба и игроки стали большой семьей, которую очень уважаю. С ними никогда не было проблем.