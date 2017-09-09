Маурисио: «У меня есть желание вернуться в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что хотел бы вернуться в московскую команду.

Напомним, в прошлом сезоне бразилец защищал цвета красно-белых на правах аренды и провел в РФПЛ 10 матчей.

«Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в «Спартак»? Зависит от «Спартака». Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть.

Каррера говорил, что хотел бы меня вернуть? Очень рад сейчас это услышать. Хотя «Спартак» уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это решение тренера. И я это уважаю.

Кто знает, может, однажды я вернусь в «Спартак». Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом», – сказал Маурисио.