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    Маурисио: «У меня есть желание вернуться в «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что хотел бы вернуться в московскую команду.

    Напомним, в прошлом сезоне бразилец защищал цвета красно-белых на правах аренды и провел в РФПЛ 10 матчей.

    «Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в «Спартак»? Зависит от «Спартака». Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть.

    Каррера говорил, что хотел бы меня вернуть? Очень рад сейчас это услышать. Хотя «Спартак» уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это решение тренера. И я это уважаю.

    Кто знает, может, однажды я вернусь в «Спартак». Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом», – сказал Маурисио.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2017 23:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2017, 08:59

      Пригодится.

      1
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 сентября 2017, 07:26

      Вчера отстояли на ноль,
      Но защита - больной мозоль.

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 10 сентября 2017, 00:42

      ротация в защите нужна, самая слабая позиция, ведь он и центрального может сыграть и на бровке! зря отпустили)

      3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Челнинец 10 сентября 2017, 00:52

      конечно пригодился-бы.

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