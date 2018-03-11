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Лука Риццо
Статистика
Лука Риццо - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1992 (34), Генуя
#14 | Полузащитник
188 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
4
2
0
0
0
Аталанта
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 1
11.03.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
0 : 1
21.01.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
СПАЛ
2 : 5
06.01.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
2 : 0
30.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
2 : 2
23.12.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 2
17.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2 : 2
10.12.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
3 : 1
01.12.2017
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2 : 1
25.11.2017
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1 : 1
19.11.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2017
СПАЛ
Был в запасе
64'
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1 : 0
29.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 1
25.10.2017
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0 : 1
22.10.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
2 : 1
15.10.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 1
01.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
СПАЛ
2 : 3
23.09.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
3 : 2
27.08.2017
Удинезе
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0 : 0
20.08.2017
СПАЛ
Был в запасе
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