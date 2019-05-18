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Хосабед Санчес
Статистика
Хосабед Санчес - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1991 (35), Майрена-дель-Алькор
#19 | Полузащитник
180 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
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Испания. Примера 2017/2018
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Испания. Кубок 2016/2017
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Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
18.05.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
3 : 1
12.05.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
2 : 0
04.05.2019
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леганес
0 : 0
27.04.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 1
24.04.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 1
20.04.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
2 : 0
13.04.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
3 : 1
07.04.2019
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3 : 3
03.04.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
3 : 2
30.03.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 1
10.03.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
1 : 0
03.03.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 0
23.02.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Сельта
1 : 4
16.02.2019
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 1
09.02.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Сельта
1 : 0
02.02.2019
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
2 : 1
27.01.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 2
19.01.2019
Валенсия
1' - 90'
11'
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
1 : 2
07.01.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
2 : 0
22.12.2018
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 0
14.12.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 3
08.12.2018
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 0
01.12.2018
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
26.11.2018
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
2 : 4
11.11.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
3 : 3
04.11.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
4 : 0
27.10.2018
Эйбар
Был в запасе
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