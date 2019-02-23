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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Сельта
Алавес - Сельта: обзор матча 23 февраля 2019
Алавес
23.02.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Сельта
70'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Р. Дуарте
59'
54'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
Х. Наварро
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
3
Марипан
23
Наварро
19
Гарсия
17
Пина
5
Брашанац
14
Инуи
24
Джони
9
Кальери
3-2-3-1-1
36
Бланко
29
Худт
4
Костас
14
Араужо
22
Мальо
17
Юнка
68
Лоботка
5
Йокушлу
8
Йенсен
10
Мендес
9
Гомес
Остались в запасе
Алавес
Сельта
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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